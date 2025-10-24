Главный тренер Легии Эдвард Йорданеску подвел итоги матча 2 тура Лиги конференций против Шахтера (2:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Это чудесный результат для нашей команды. Думаю, команда и наши болельщики заслужили такой замечательный вечер.

Последние несколько недель были не лучшими для нас, но я всегда доверял своим игрокам и нашему подходу. Мы играли против очень хорошей команды, одной из лучших во всей Лиге конференций. Мы провели этот матч очень хорошо с тактической точки зрения. Это заслуга команды, игроков. У нас было много замечательных моментов, но были и моменты, когда мы теряли контроль. Кроме гола, соперник не имел явных шансов. У нас было больше хороших моментов.

Мы рады, но у нас есть два дня на восстановление, и впереди нас ждет важный матч чемпионата. Поздравляю своих игроков, включая тех, кто не попал в заявку. Мы были как одна замечательная команда. Я не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы похвалить Рафаэла Аугустыняка. Это была фантастическая игра.

В Экстракласе мы контролировали ход каждого матча. Не помню ни одного, где бы мы этого не делали. Но мы теряли очки и должны были добавлять. Сегодня мы хорошо сыграли в защите и в переходах. Мы немного изменили стратегию, хотя, как и прежде, хотели владеть мячом. Соперник имел много качественных игроков и отличную технику.

Мы искали передачи за спину сопернику. Мне нужна была надежная защита. Мы также хорошо сыграли в контратаках. Я знаю, что чувствует тренер Шахтера, потому что сам пережил немало таких моментов.

Тренер никогда не испытывает облегчения даже после такой победы. Победа в Европе была для нас важна, но мы рады, что смогли преодолеть этот сложный период. Мы достигли своей цели, но в Экстракласе дела у нас идут не очень хорошо, - рассказал Йорданеску.