Тренер Ливерпуля оценил яркий дебют 16-летнего героя матча с Ньюкаслом
Запомните эту фамилию
около 1 часа назад
Рио Нгумоа / Фото - IMAGO
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот оценил дебют 16-летнего вингера Рио Нгумоа в заключительном матче тура АПЛ против Ньюкасла (3:2). Его слова приводит Sky Sports.
Дебютант мерсисайдцев забил победный гол на Сент-Джеймс Парк, который принес 3 очка действующему чемпиону Англии.
Чудесный гол для 16-летнего парня. Для своего возраста Рио отлично завершил эпизод. В раздевалке кто-то сказал, что он мог бы сначала обработать мяч, но он настолько уверен в себе. Для своего возраста он отлично завершает атаки, - сказал Слот.
