Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв подвёл итоги матча 26 тура УПЛ против Карпат (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Если взять игру в целом - считаю, что она понравилась болельщикам. Было много тактической игры, но и моменты были. Что касается результата матча - чтобы побеждать, нужно забивать голы.

Мы не реализовали пенальти, еще несколько моментов - их надо реализовывать. У Карпат, насколько я помню, не было стопроцентных голевых моментов.

Что касается игры в обороне - мы сыграли довольно качественно. Мы понимали, как будут играть Карпаты, что нам нужно. Мы знали, что у нас будут моменты, но их надо реализовывать, - сказал Пономарёв.