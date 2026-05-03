Тренер ЛНЗ: «Игра с Карпатами должна была понравиться болельщикам»
Болельщики не дождались голов, несмотря на множество шансов
16 минут назад
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв подвёл итоги матча 26 тура УПЛ против Карпат (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Если взять игру в целом - считаю, что она понравилась болельщикам. Было много тактической игры, но и моменты были. Что касается результата матча - чтобы побеждать, нужно забивать голы.
Мы не реализовали пенальти, еще несколько моментов - их надо реализовывать. У Карпат, насколько я помню, не было стопроцентных голевых моментов.
Что касается игры в обороне - мы сыграли довольно качественно. Мы понимали, как будут играть Карпаты, что нам нужно. Мы знали, что у нас будут моменты, но их надо реализовывать, - сказал Пономарёв.
