Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес подвел итоги заключительного матча 27 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (0:1). Его слова приводит Sky Sports.

Я думаю, что некоторые из лучших команд, если посмотреть на Манчестер Сити в последние сезоны, не стеснялись делать это, когда было нужно.

Джарред вполне комфортно чувствует себя как на позиции левого защитника, так и центрального. Он быстрый, высокий, дает нам нужные габариты, о которых мы немного беспокоились, поскольку в этот вечер отсутствовал О'Брайен.

Он действительно очень талантливый игрок, но мы стараемся контролировать его игровое время после возвращения после травмы подколенного сухожилия, а Кин и Тарковски в этом сезоне показывают себя очень хорошо.

Надеюсь, они и дальше будут выступать так же успешно, как и до сих пор, - сказал Моэс.