Тренер Ньюкасла оценил шансы защитить титул победителя Кубка лиги
Ман Сити сделал заявку на выход в финал
около 10 часов назад
Фото - Ньюкасл Юнайтед
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги против Манчестер Сити (0:2). Его слова приводит ВВС.
Это тяжелый удар, но не фатальный. Мы все еще боремся. За минуту до конца матча мы проявили немного наивности, продолжая пытаться забить гол. В тот момент нам нужно было защищаться, поскольку мы неправильно расставили игроков на поле, за что были наказаны. Ребята отдали все, что могли, в сложных обстоятельствах после экстратайма с Борнмутом, но я не могу упрекнуть игроков, - рассказал Хау.
Ответный матч между Манчестер Сити и Ньюкаслом состоится 4 февраля.