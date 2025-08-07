Главный тренер венгерского клуба Пакш Дьёрдь Богнар высказался о поединке против житомирского Полесья в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Его слова приводит официальный сайт венгерской команды.

«Я считаю, что на данный момент у нас уже больше официальных матчей, и команда находится в лучшей форме, чем в начале сезона.

Матчи против Марибора безусловно подняли боевой дух команды. Нам удалось выбить из турнира серьезный коллектив, который более известен в Европе, чем мы, и это, безусловно, ценная победа. Такой успех всегда приходит в нужное время, и я чувствую, что в команде добавилось уверенности.

До жеребьевки мы не очень хорошо знали Полесье, но с тех пор посмотрели их два предыдущих матча в еврокубках, а также первую игру в чемпионате, так что теперь уже имеем общее представление об этой команде.

Я думаю, что матч будет равным — я даю 50 на 50 на проход в следующий раунд. Украинская команда сильная, но и наша не слабая, поэтому я ожидаю очень напряженной и захватывающей борьбы между двумя равными соперниками», — сказал Богнар.