Павел Василенко

Сегодня житомирское Полесье сыграет с венгерским Пакшем на стадионе «Futbal Tatran Aréna» в словацком городе Прешов в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Полесье – Пакш

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Победитель пары Полесье – Пакш в плей-офф раунде Лиги конференций встретится с итальянской Фиорентиной.