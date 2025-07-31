Сегодня, 31 июля, Партизан сыграет в Белграде с Александрией в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Начало поединка – в 22:00.

Главный тренер сербской команды Срдян Благоевич высказался о ожиданиях от игры с клубом из Украины.

У нас четкая цель – выйти в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Несмотря на результат первого матча, нас ждет сильный соперник. Наша цель – гарантировать себе как минимум еще два матча в этом сезоне, и мы сделаем для этого все. В идеале мы хотим пройти дальше, одержав победу, но при этом не получить штраф от УЕФА из-за беспорядков.

Мы анализировали Александрия, как и они нас. У нас был план на игру, как и у них. Наш план сработал, и мы также знаем, чего хотим от следующего матча. Моя позиция заключается в том, что независимо от обстоятельств мы придерживаемся тех принципов, которые заложили перед началом работы. Я хотел бы видеть смелый, отважный и дерзкий Партизан. Не все зависит только от нас, но и от соперников. Я ожидаю, что завтра мы проявим сообразительность. Чтобы эмоции от ожидаемой большой поддержки зрителей не увели нас в неверном направлении.