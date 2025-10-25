Главный тренер Самсунспора Томас Райс подвёл итоги матча 2 тура Лиги конференций против Динамо (3:0). Его слова приводит Haber.

Хоть в немецком языке есть два слова, турецким я хочу выразить это тремя: «Отличная командная игра». Мы отлично выступили как команда с первых минут. Нам удалось сыграть агрессивно.

Самсунспор отлично играл в обороне. Мы дали сопернику только один шанс забить гол, которым он не воспользовался. Мы контролировали ход игры до конца матча и одержали важную победу, хорошо выступив как настоящая команда. Я горжусь этими игроками, - рассказал Райс.