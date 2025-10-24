Кравец о фиаско Динамо в ЛК: «Больно, но ничего не изменится»
Киевляне уступили Самсунспору
около 1 часа назад
Артем Кравец / Фото - ФК Динамо Киев
Экс-игрок и селекционер Динамо Артем Кравец подвел итоги матча 2 тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3).
Тяжело и больно на это смотреть, но надо это принимать - фраза, в которую не хочется верить...
Действительно больно... Но завтра на стадионе «Динамо» ничего не изменится. Просто будет очень громко возле кабинета президента», - написал Кравец в Instagram.
После этого поражения Динамо занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций из 36 команд, не набрав ни одного очка. В следующем туре бело-голубые встретятся с Зрински в Люблине, матч состоится 6 ноября.
Лидер против чемпиона, львовское дерби и матч команд-открытий в Житомире.
Поделиться