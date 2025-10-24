Экс-игрок и селекционер Динамо Артем Кравец подвел итоги матча 2 тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3).

Тяжело и больно на это смотреть, но надо это принимать - фраза, в которую не хочется верить...

Действительно больно... Но завтра на стадионе «Динамо» ничего не изменится. Просто будет очень громко возле кабинета президента», - написал Кравец в Instagram.