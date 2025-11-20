Павел Василенко

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал жеребьёвку плей-офф отбора на ЧМ-2026, где его команде предстоит встретиться с Украиной.

«Я полностью сосредоточен на Украине. Сначала нам нужно её выиграть, тогда, конечно, будет преимуществом быть дома, если мы пройдём дальше. Но я не люблю говорить о том, что произойдёт, если мы выиграем футбольный матч», – цитируют Поттера шведские СМИ.

На вопрос, почему, по его мнению, преимуществом является то, что и Швеция, и Украина играют на выезде, он ответил:

«Будет интересно. Не знаю, как это будет выглядеть. Это небольшое преимущество для Украины. Но мы должны быть готовы, и будет много эмоций. Обе команды отчаянно стремятся пройти дальше».

Если Украина пройдет шведов, то в финале плей-офф встретятся с победителем пары Польша – Албания.

Квалификационные матчи плей-офф пройдут 26 и 31 марта.

Мундиаль 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика.

Участники чемпионата мира-2026 будут распределены на 12 групп по четыре команды.