Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью Xsport поделился мыслями о выступлении команды Сергея Реброва в отборе на ЧМ-2026, а также оценил перспективы сине-желтых в мартовских матчах плей-офф.

Фото - УАФ

– Евгений, Украина в плей-офф за выход на ЧМ, но проблемы с игрой никуда не исчезли...

– Наша сборная постепенно приучила нас к американским горкам, вытаскивая себя из непростых ситуаций. С первой и до последней минуты было заметно, что игру с Исландией мы не отдадим. Это был наш вечер. Такие победы всегда добавляют уверенности команде, когда ты можешь даже такие сложные матчи вытянуть для себя.

– Кого можно выделить персонально по игре с Исландией?

Сэйв Трубина – шикардос полный! Толя за уши вытянул нас в этот плей-офф. Если бы мы тогда пропустили, я не знаю, как бы это на нас повлияло. Трудно было бы что-то изменить за 10 минут. Игра валидольная, как всегда, но играли с желанием и настроем на этот матч. Я много критиковал сборную за отсутствие эмоции в глазах.

Цыганков вышел и напомнил всем, насколько квалифицированным игроком он является, когда его болячки не догоняют. Это был один из самых ярких перформансов Виктора, доказавший, что он может играть на топовом уровне.

– Вам не показалось, что выступления Забранного в ПСЖ нашли негативное отражение в его действиях?

– Илья настолько приучил нас к определенному уровню стабильности, но давайте не забывать, что ему всего 23 года. Он пытается найти себя в футболе Луиса Энрике. Это то, чего не было у Забранного ни в Динамо, ни в Борнмуте.

– Как можно описать феномен Гуцуляка для этой сборной?

– В каждой сборной есть игрок, когда где-то не складывается в клубе, а для сборной превращается в машину. Свежий Гуцуляк вышел на тепленьких защитников Исландии, которых до этого изрядно погоняла наша группа атаки.

– Рассчитывать на очки с Францией было утопией?

– Я понимаю тренерский штаб, который поставил все на игру с Исландией. Большую часть игры план работал, но в голове все держали второй матч.

– В первом матче плей-офф не помогут Малиновский и Конопля. Этих ребят можно равноценно заменить?

– С возвращением Малиновского в сборной удалось найти определенный баланс. Когда на поле есть дядька, который может брать на себя игру и быть помощником тренера непосредственно на поле. Руслан очень много делает для сборной не только в игровом плане, но и ментально добавил.

Конопля с его нацеленностью на чужие ворота так же играл важную роль в построении игры, но будет 4 месяца, чтобы подумать, кто сможет подменить Юхима и Руслана на первый стыковой матч.

– Следует ожидать появления новичков

у сборной?

– Я всегда за то, чтобы новые игроки имели шанс, хотя у нас до дебютантов доходит только тогда, когда вообще не из кого выбирать. Да, все будет зависеть от того, в какой форме будет игрок перед плей-офф, у кого из потенциальных кандидатов пойдет игра. Хотя, на мой взгляд, на наших игроков в определенных чемпионатах смотрят свысока. Нужно играть в Украине или топ-5, чтобы быть на виду. Это неправильно, я считаю.

– Есть личные пожелания по жребию на плей-офф?

– Если у тебя есть свой рисунок игры, то играть можно со всеми командами.

Сборная Украины со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки 20 ноября в Вашингтоне.