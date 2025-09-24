Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал задачи команды на чемпионат мира-2025.

Мы подходим к турниру с ожиданием и небольшим волнением, потому что это действительно далеко и интересно. Это мотивирует. Чемпионат мира - это красиво звучит. Он редко происходит, и украинские команды редко туда попадают. Поэтому это вызов.

А какая-то задача... Мы не общались, потому что было много работы в эти дни. Думаю, впереди будет разговор с руководством, но нужно ставить задачу выхода из группы.