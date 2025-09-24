Тренер сборной Украины назвал задачи команды на чемпионат мира-2025
Михайленко раскрыл, какого результата хотел бы увидеть от подопечных
38 минут назад
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал задачи команды на чемпионат мира-2025.
Мы подходим к турниру с ожиданием и небольшим волнением, потому что это действительно далеко и интересно. Это мотивирует. Чемпионат мира - это красиво звучит. Он редко происходит, и украинские команды редко туда попадают. Поэтому это вызов.
А какая-то задача... Мы не общались, потому что было много работы в эти дни. Думаю, впереди будет разговор с руководством, но нужно ставить задачу выхода из группы.
Ранее сборная Украины U-20 проиграла другому участнику чемпионата мира-2025 в контрольном матче (2:3). «Сине-жёлтые» уже переехали в город Вальпараисо, где пройдут поединки первых двух туров юношеского Мундиаля.
👥 Состав юношеской сборной Украины U-20
🧤 Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
🛡 Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
🧠 Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрово), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
🎯 Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
Поделиться