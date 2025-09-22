В рамках подготовки к чемпионату мира юношеская сборная Украины U-20 провела товарищеский матч в Чили против сверстников из Австралии, которые также выступают на турнире.

Игра выдалась результативной: австралийцы дважды поразили ворота украинцев в первом тайме. После перерыва подопечные Дмитрия Михайленко сумели сравнять счет благодаря голам Кирилла Дигтяра и Даниила Кревсуна.

Однако в компенсированное время соперники все-таки вырвали победу, забив третий мяч и доведя итоговый счет до 3:2.

Товарищеский матч

Украина U-20 – Австралия U-20 – 2:3

Голы: Дигтярь, 61, Кревсун, 72 – голы, 18, 36, 90+2

На чемпионате мира Украина выступит в Группе B, где ее соперниками станут сборные Южной Кореи, Парагвая и Панамы.