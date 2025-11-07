Тренер Шахтера не стесняется экспериментировать в матчах Лиги конференций
Идея Турана сработала отлично
10 минут назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча 3 тура Лиги конференций против Брейдаблика (2:0) рассказал об идее использовать схему с двумя форвардами. Его слова приводит MEGOGO.
На самом деле еще в Эюпспоре мы играли в 2 центральных нападающих - и это помогало как в обороне, так и в атаке. Поэтому я не чураюсь прибегать к подобной методике игры, когда считаю это необходимым. Но я действительно доволен всеми игроками. Некоторые из них получают не так много игрового времени, поэтому было важно сохранять правильный ритм, координацию - и я считаю, что они прекрасно с этим справились. Повторю: это был замечательный вечер, - объяснил Туран.
Шахтер набрал шесть очков и по крайней мере временно поднялся в топ-8. Именно первая восьмерка напрямую выходит в 1/8 финала.
