Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча 3 тура Лиги конференций против Брейдаблика (2:0). Его слова цитирует MEGOGO.

Прежде всего хочу подчеркнуть, что я очень доволен результатом этой встречи. У нас на поле было много молодых исполнителей, но несмотря на это, они смогли выдержать рисунок игры. Много контролировали мяч и в целом сделали много правильных вещей на поле. Эта победа очень важна в развитии нашего будущего.

Если говорить об индивидуальных моментах, игре 1 на 1 и решениях в последней трети поля, то, конечно, нам еще есть над чем работать. Но я очень рад, что ребята сегодня смогли одержать победу и сделали это в нашем стиле игры. Поэтому я резюмировал бы сегодняшний вечер как вечер надежды на будущее, - объяснил Туран.