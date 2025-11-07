Туран оценил перформанс Шахтера на фоне Брейдаблика
Вторая победа донецкой команды в Лиге конференций
около 1 часа назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча 3 тура Лиги конференций против Брейдаблика (2:0). Его слова цитирует MEGOGO.
Прежде всего хочу подчеркнуть, что я очень доволен результатом этой встречи. У нас на поле было много молодых исполнителей, но несмотря на это, они смогли выдержать рисунок игры. Много контролировали мяч и в целом сделали много правильных вещей на поле. Эта победа очень важна в развитии нашего будущего.
Если говорить об индивидуальных моментах, игре 1 на 1 и решениях в последней трети поля, то, конечно, нам еще есть над чем работать. Но я очень рад, что ребята сегодня смогли одержать победу и сделали это в нашем стиле игры. Поэтому я резюмировал бы сегодняшний вечер как вечер надежды на будущее, - объяснил Туран.
Шахтер набрал шесть очков и по крайней мере временно поднялся в топ-8. Именно первая восьмерка напрямую выходит в 1/8 финала.