Тренер Шахтера рассказал о своем отношении к слухам, которые отправляют его в Бешикташ
Искренний ответ Турана
около 2 часов назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал слухи об интересе к его услугам со стороны Бешикташа. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Увидеть своё имя даже на фоне обычных слухов в заголовках газет рядом с таким именитым клубом, как Бешикташ, конечно же, честь для меня, настоящая гордость, одновременно у нас есть невероятные мечты, достижение которых мы совместно определили с руководством, поэтому моё будущее довольно чёткое, - объяснил Туран.
Туран проанализировал игру Шахтера в финальном матче сезона.