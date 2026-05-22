Туран проанализировал игру Шахтера в финальном матче сезона
Чемпион уступил Колосу
около 1 часа назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги стартового матча 30 тура УПЛ против Колоса (0:1). Его слова приводит прессслужба клуба.
Очень приятно и ценно завершить сезон без травм, поэтому я сказал футболистам быть осторожными, беречься, и в то же время наслаждаться любимой игрой. Не сказал бы, что именно игровой аспект был настолько важен, честно признаюсь, я был больше сконцентрирован на таком чудесном моменте, о котором упомянул - прощальном матче Тараса. Это также наш заключительный матч этого сезона, поэтому даже не нужно было дополнительно настраивать футболистов, - рассказал Туран.
