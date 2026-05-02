Тренер СК Полтава - о скандальном голе Кривбаса: «VAR разобрался»
Арбитр помог удержать ничью аутсайдеру
42 минуты назад
Фото - ФК Кривбасс
Главный тренер СК Полтава Павел Матвейченко высказался о спорном эпизоде в матче 26 тура УПЛ против Кривбаса (3:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Речь о отменённом четвертом голе команды из Кривого Рога после просмотра VAR.
Момент с Задеракой? Мы же видим с бровки. По моему мнению, был толчок, игра локтем. Все эти решения принимает арбитр. Есть VAR - он посмотрел, разобрался. По нашему мнению, это был фол.
