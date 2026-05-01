Кривбасс и СК Полтава ярко начали 26 тур УПЛ. Матч в Кропивницком завершился со счетом 3:3.

Команда Патрика ван Леувена в последние секунды забила четвертый гол, который был отменен после просмотра VAR, зафиксировав удар локтем Максима Задераки в сторону Александра Вивдича

После финального свистка нидерландский тренер Кривбаса в сторону трансляционной камеры назвал решение арбитра позорным, отнявшим у его команды победный мяч.

