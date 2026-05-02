Главный тренер СК Полтава Павел Матвейченко подвел итоги стартового матча 26 тура УПЛ против Кривбасса (3:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Во-первых, хочу сказать слова благодарности нашим игрокам. Да, мы не очень хорошо вошли в игру, но проявили характер, достигли приятного для нас результата.

И тревога. Понимаем, что она для обеих команд, но где-то мы недоработали в том плане, что позволили команде соперника действовать более агрессивно на нашей половине поля.

За счет того, что с другой стороны было качественное давление на наших игроков. Счет был 3:2, но психологически это не очень хорошо повлияло на нас. Игра была более-менее равной, а последние минуты были очень эмоциональными. Я очень благодарен нашим футболистам, что они выстояли.

У нас, к сожалению, выпадают игроки, пропускают матчи из-за желтых карточек. Маленькая обойма футболистов. Мы понимаем, что находимся в таком положении, что каждый игрок отдается полностью. Счет был 0:2, но команда имеет характер. Благодаря бойцовским качествам мы можем это делать, но, к сожалению, не хватает состава, который может выйти и усилить.

Ребята справились, терпели, но, к сожалению, счет не совсем для нас хороший. Он по игре, но нам нужна победа. Последние 4 игры были бы более интересными, - сказал Матвийченко.