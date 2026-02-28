Тренер Вереса: «Необходимо тренировать стандарты»
Одна ошибка решила игру с Шахтером
около 21 часа назад
Олег Шандрук / Фото - НК Верес
Главный тренер Вереса Олег Шандрук подвёл итоги матча 18 тура УПЛ против Шахтёра (0:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Прежде всего, не хватило качественных и быстрых переходов из обороны в атаку. Мы вроде и сделали замены, хотели освежить игру на флангах, но уже не контролировали мяч так, как в первом тайме. Понятно, что Шахтер тоже сделал замены, поэтому они давили на нас. К сожалению, мы провалились при стандарте и получили гол и поражение в матче. Необходимо тренировать стандартные положения, проанализировать ошибки и улучшать взаимодействие в команде при стандартах, - сказал Шандрук.