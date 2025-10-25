Главный тренер Вереса Олег Шандрук после матча 10 тура УПЛ против Зари (0:0) оценил выступление вратаря Валентина Гороха. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Без голкиперов не бывает ярких матчей, и у него много ярких сейвов. Я хотел бы ему поблагодарить, вообще хотел бы поблагодарить всех голкиперов, потому что это микроколлектив в коллективе, и здесь очень важна поддержка.

Я думаю, что как раз такая синергия в вратарской трио и тренера соответствующего Кособуцкого давала тот импульс для Валика, который сегодня сыграл, на мой взгляд, фантастический матч», - сказал Шандрук.