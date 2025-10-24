Александрия и Эпицентр открывали программу 10 тура УПЛ. Встреча на КСК «Ника» завершилась со счетом 0:1 в пользу дебютанта элитного дивизиона.

Единственного гола испанского легионера Хоакина хватило Эпицентру, чтобы минимально обыграть вице-чемпиона Украины. На 33-й минуте ему удался идеальный удар со смещением в центр штрафной, перед которым был бессилен вратарь Александрии Долгий.

В оставшееся время Александрия попыталась переломить ход игры, однако футболисты Эпицентра смогли отстоять нужный результат, что принесло вторую подряд победу коллективу из Каменца-Подольского.

УПЛ. 10 тур

Александрия - Эпицентр 0:1

Гол: Хоакин, 33