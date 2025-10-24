Тренер Вереса отреагировал на третью ничью подряд в УПЛ
Безвыигрышная серия продолжается
около 1 часа назад
Олег Шандрук. Фото: НК Верес
Главный тренер Вереса Олег Шандрук подвёл итоги матча 2 тура УПЛ против. Его слова приводит УПЛ ТВ.
Играли действительно против хорошей команды и тайм провели в меньшинстве. Поэтому краткий итог: вероятно, все-таки я лично оцениваю это больше как нашли мы очко, чем потеряли 2. Начало игры всегда важно, с правильной концентрацией нужно выходить - и в этом компоненте мы проиграли. И, к сожалению, было удаление, что заставило нас перестроиться и уже думать больше о защите, чем об атаке, - объяснил Шандрук.
