Главный тренер Вереса Олег Шандрук подвел итоги матча 26 тура УПЛ против Эпицентра (3:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы принимаем эту ничью. После 0:2 хотел бы отметить характер команды. Сегодня были грубые ошибки в фазе обороны, но главное - это реакция команды. Она была правильной. И болельщики все-таки получили удовольствие, за которым пришли на стадион.

Что случилось в начале? Концентрация. Здесь трудно детально комментировать. Надо посмотреть, услышать мнение игроков непосредственно. Но в обороне мы сыграли ужасно - это факт. И это не характерно для нас, поэтому это меня очень разочаровало.

В перерыве мы внесли определенные коррективы в игру, и команда вышла максимально агрессивно на второй тайм - мы также забили два быстрых гола в начале второго тайма. Если бы мы так быстро не пропустили после этих двух голов, возможно, второй тайм прошел бы эмоционально легче, и мы могли бы выиграть эту игру, - объяснил Шандрук.