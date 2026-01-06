Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча 20 тура АПЛ против Фулхэма (2:2). Его слова приводит ВВС.

Возможно, два гола должны быть достаточными, чтобы одержать победу на выезде. Это не первый случай в этом сезоне, когда мы упорно боремся и думаем, что уже победили, но пропускаем невероятный гол. Мы выпустили Джо Гомеса, но они сработали четко. Мы упустили победу.

У нас были моменты в первом тайме. У нас был похожий случай с Гакпо, когда они забили. В идеале Ливерпуль должен доминировать, но создавать больше моментов. Мы забили два гола, дважды пропустили и попали в штангу. И этого снова оказалось недостаточно.

Игроки отдают все силы. Я должен помнить, что их нужно поддерживать в форме. Александер Исак выбыл, и мне приходится перегружать или чаще использовать Уго, который никогда раньше не играл в АПЛ. С этим нужно справляться. У нас по-прежнему 11 очень хороших игроков на поле.

Это касается не только нас, но и многих других команд, которые не создают моментов в каждой игре. Это была не идеальная игра, но, по крайней мере, сегодня мы создали на несколько моментов больше, чем на прошлой неделе, - пояснил Слот.