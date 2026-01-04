Эвертон в рамках 20 тура АПЛ дома принимал Брентфорд. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 1:4.

Команда Дэвида Мойеса оказалась слишком гостеприимной к лондонцам, которые в течение всего матча комфортно чувствовали себя на «Хилл Дикинсон».

Главным героем встречи стал нападающий Брентфорда Тиаго, который отметился хет-триком. Бразилец на 11-й минуте открыл счет, испортив начало игры для Эвертона.

Мерсисайдцы могли вернуться в игру до перерыва, если бы ошибкой Ярмолюка воспользовался Бунам, которому не удалось обыграть Келлехера. Перед перерывом Эвертон создал еще одну классную возможность, однако кипер Брентфорда успел среагировать на удар Барри.

Начало второй 45-минутки оказалось ужасным для Эвертона. В течение 1 минуты Коллинз и Тиаго заставили Пикфорда доставать мяч из собственных ворот.

На 63-й минуте Эвертон нашел свой шанс, когда Грилиш точно на голову положил мяч на голову Бету, и у Келлехера не было шансов. Хозяева отчаянно хотели отыграться, за что были наказаны третьим голом Тиаго в этом матче.

Последнее слово в матче было за Эвертоном, когда Грилиш записал второй ассист на Барри, установив финальный результат этого матча.

Украинские сборники Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк отыграли весь матч в составе обеих команд.

АПЛ. 20 тур

Эвертон – Брентфорд – 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тьяго, 11, 51, 88, Коллинз, 50