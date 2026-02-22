Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил выступление Ильи Забарного в матче 23 тура Лиги 1 против Метца (3:0). Его слова приводит Get French Football News.

Он очень хороший игрок, но он центральный защитник. Полузащитник - игрок с дополнительными индивидуальными качествами. Это скорее нападающий, чем защитник.

Я очень доволен уровнем игры Забарного. Это его первый сезон, всегда сложно обрести уверенность в себе, когда ты только пришел в команду, - сказал тренер ПСЖ.