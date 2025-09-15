Тренер Жироны отреагировал на голевой дебют Ваната
Украинец провел первый поединок за новую команду
13 минут назад
Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал дебют украинского форварда Владислава Ваната в матче четвертого тура испанской Ла Лиги против Сельты (1:1), в котором он забил гол.
«У нас есть игроки для того, что мы хотим делать, и они очень хорошие. Унай добавит нам передач вперед, а Ванат – голов. Брайан Хиль и еще несколько игроков должны добавить в игре, но это часть процесса. Постепенно они будут давать больше. Есть вещи, которые нужно улучшить, но я более спокоен за команду», – цитирует Мичела издание Marca.
Жирона после четырех туров имеет в активе лишь одно очко и занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
В следующем туре подопечные Мичела Санчеса дома примут Леванте. Матч будет сыгран 20 сентября, начало игры в 15:00 по киевскому времени.