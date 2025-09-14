Владислав Ванат впечатляюще дебютировал за Жирону в матче четвертого тура Ла Лиги против Сельты, отметившись первым голом за красно-белых, но команда не смогла одержать победу – игра завершилась вничью 1:1.

Статистика Ваната в этой встрече выглядит следующим образом: точность передач составила 62%, он выиграл пять из восьми единоборств, один раз сфолил, заработал один фол, попал в офсайд, совершил два отбора и два удара по воротам.

Статистический портал WhoScored присудил Владиславу высшую оценку матча - 7,9.

В следующем туре Жирона дома примет Леванте. Игра состоится 20 сентября, начало в 15:00 по киевскому времени.