Тренер Жироны отреагировал на победный мяч Ваната в матче Ла Лиги
Украинец принес три очка своей команде
около 17 часов назад
В субботу, 10 января, Жирона дома обыграла Осасуну (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги благодаря голу форварда сборной Украины Владислава Ваната.
Главный тренер каталонцев Мичел высказался об игре украинца.
«Ванат провел блестящую игру. У него много преимуществ. Он топ-игрок, как и Стуани, который нам нужен на сто процентов, так же как и Абель. Нелегко всегда быть в лучшей форме, но он очень много работает.
Нам еще нужно найти для него больше пространства. В штрафной площадке он не Стуани, который является настоящим зверем. Ему нужно немного больше глубины, хотя сегодня он забил блестящий гол. Мы должны давать ему больше мячей в пространство», – цитирует Мичела издание L'Esportiu de Catalunya.
В этом сезоне на счету Ваната 18 матчей за Жирону, шесть голов и ассист.
Команда Мичела занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 21 очко.
В следующем матче чемпионата Жирона 16 января на выезде сыграет с Эспаньолом.