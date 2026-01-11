В субботу, 10 января, Жирона дома обыграла Осасуну (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги благодаря голу форварда сборной Украины Владислава Ваната.

Главный тренер каталонцев Мичел высказался об игре украинца.

«Ванат провел блестящую игру. У него много преимуществ. Он топ-игрок, как и Стуани, который нам нужен на сто процентов, так же как и Абель. Нелегко всегда быть в лучшей форме, но он очень много работает.

Нам еще нужно найти для него больше пространства. В штрафной площадке он не Стуани, который является настоящим зверем. Ему нужно немного больше глубины, хотя сегодня он забил блестящий гол. Мы должны давать ему больше мячей в пространство», – цитирует Мичела издание L'Esportiu de Catalunya.