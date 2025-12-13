Тренер Жироны сообщил о проблемах у Ваната
Украинец не доиграл последний матч своей команды
около 4 часов назад
Фото - Getty Images
Главный тренер Жироны Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната в 16-м туре Ла Лиги.
«Замена Ваната была связана с проблемами с желудком – у него не было сил продолжать игру», – цитирует Мичела издание Marca.
После 16 туров команда Мичела Санчеса имеет в активе 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
В следующем туре красно-белые дома примут мадридский Атлетико. Матч запланирован на 21 декабря, начало игры в 15:00 по киевскому времени.
Ванат в текущем сезоне провел за Жирону 15 матчей и забил четыре гола.