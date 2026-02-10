Металлист 1925 усилился бразильским талантом
Кауан Баптистелла стал игроком харьковского клуба
33 минуты назад
Кауан Баптистелла/фото: Металлист 1925
Харьковский клуб Металлист 1925 официально представил своего нового игрока – 18-летнего бразильского полузащитника Кауана Баптистеллу. Молодой футболист подписал с командой четырехлетний контракт и будет выступать под 77-м номером.
По итогам первой половины сезона 2025/26 Металлист 1925 набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Первый матч нового календарного года команда Младена Бартуловича проведет 21 февраля против Кривбаса, начало встречи запланировано на 15.30.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 может подписать Бруніньо.