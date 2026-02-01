Павел Василенко

Манчестер Юнайтед на своём поле победил Фулхэм со счётом 3:2 в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги. Гостей в компенсированное время мог спасти экс-игрок донецкого Шахтёра Кевин, но через несколько минут хозяева снова забили. «Красные дьяволы» одержали третью победу подряд и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.

Астон Вилла дома проиграла Брентфорду – 0:1. Гости играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Кевина Шаде. Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену на 60-й минуте.

Астон Вилла занимает третье место с 46 очками, Брентфорд поднялся на седьмую позицию (36 баллов).

АПЛ, 24-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

Голы: Каземиро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пенальти), Кевин, 90+1.

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1.

Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пенальти).