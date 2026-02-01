Третья подряд победа Манчестер Юнайтед, Брентфорд в меньшинстве с Ярмолюком на выезде победил Астон Виллу
Завершились очередные матчи тура в АПЛ
Манчестер Юнайтед на своём поле победил Фулхэм со счётом 3:2 в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги. Гостей в компенсированное время мог спасти экс-игрок донецкого Шахтёра Кевин, но через несколько минут хозяева снова забили. «Красные дьяволы» одержали третью победу подряд и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.
Астон Вилла дома проиграла Брентфорду – 0:1. Гости играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Кевина Шаде. Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену на 60-й минуте.
Астон Вилла занимает третье место с 46 очками, Брентфорд поднялся на седьмую позицию (36 баллов).
АПЛ, 24-й тур
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
Голы: Каземиро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пенальти), Кевин, 90+1.
Астон Вилла – Брентфорд – 0:1
Гол: Уаттара, 45+1.
Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пенальти).
