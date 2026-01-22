Павел Василенко

Барселона столкнулась с очередными кадровыми проблемами – каталонцы потеряли одного из своих ключевых игроков. Полузащитник Педри получил травму и в ближайший месяц не поможет команде Ханси Флика.

В среду блаугранас одержали важную выездную победу над Славией со счетом 4:2 в матче Лиги чемпионов. Педри сыграл заметную роль в этом успехе, отдав результативную передачу на Фермина Лопеса в первом тайме, когда счет стал 2:1. Однако радость от победы была омрачена неприятным эпизодом в середине второго тайма.

На 61-й минуте испанец почувствовал боль в ноге и был вынужден покинуть поле. Его заменил Дани Ольмо, а сам Педри хромал, что сразу вызвало беспокойство тренерского штаба. Обследования, проведенные на следующий день, подтвердили травму подколенного сухожилия.

По предварительным прогнозам, 23-летний хавбек выбыл как минимум на месяц. За это время он пропустит ряд важных матчей – против Овьедо, Копенгагена, Эльче, Альбасете, Мальорки и Жироны. Ожидается, что больше игрового времени в полузащите получит Эрик Гарсия.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей за Барселону, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Его возвращение на поле прогнозируют к поединку с Леванте 22 февраля.