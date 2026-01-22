Барселона установила антирекорд в Лиге чемпионов
Каталонский клуб пропускает голы в десяти матчах подряд в еврокубках
около 10 часов назад
Фото: Барселона
21 января в матче группового этапа Лиги чемпионов Барселона дважды пропустила от Славии, установив новый антирекорд клуба.
Впервые за всю историю выступлений в Лиге чемпионов каталонская команда пропускает голы в десяти матчах подряд.
Ранее Барселона пропускала от таких команд: Боруссия Дортмунд (3 гола), Интер (3), снова Интер (4), Ньюкасл (1), ПСЖ (2), Олимпиакос (1), Брюгге (3), Челси (3), Айнтрахт (1) и Славия (2).
Отметим, что недавно был опубликован список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов, среди номинантов есть представитель Барселоны.
Поделиться