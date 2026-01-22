Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовски пообщался с журналистами после домашнего поражения от Барселоны со счетом 2:4 в матче Лиги чемпионов. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте встречи, однако удержать преимущество над фаворитом не смогли.

До перерыва команды ушли при ничейном счете 2:2, но во втором тайме каталонский клуб забил еще два мяча без ответа и довел матч до победы.

Комментируя игру соперника, Трпишовски высоко оценил атакующие действия Барселоны. Слова наставника передает официальный сайт УЕФА.

Качество завершения атак Барселоны просто поражает, они забивали быстрыми ударами из очень сложных позиций. Возможно, мы могли сыграть лучше в эпизодах с третьим и четвертым голами, но непосредственно на поле это исполнение выглядит еще более мощно, чем по телевизору.

После этого поражения Славия окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и завершит выступления в турнире без возможности продолжить борьбу на стадии выбивания.