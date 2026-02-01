Павел Василенко

Матч 22-го тура Ла Лиги между Реалом и Райо Вальекано, который завершился победой мадридцев со счетом 2:1, запомнился не только драматичной развязкой, но и тревожным моментом, который заставил весь стадион затаить дыхание. В центре внимания оказался Джуд Беллингем.

Английский полузащитник, который последние месяцы пытается вернуть стабильную форму после серии травм, был вынужден досрочно покинуть поле. Эпизод произошел во время очередной атаки Реала: Беллингем рванул правым флангом в погоне за мячом, но внезапно остановился и схватился за спину.

Реакция игрока испугала не только партнеров по команде, но и болельщиков на трибунах. Беллингем не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле – сигнал, который в футболе почти всегда свидетельствует о серьезности проблемы. Медицинский штаб немедленно вмешался, а англичанина под аплодисменты трибун вывели за пределы поля.

Пока что официальной информации о характере травмы нет, однако проблемы со спиной традиционно считаются одними из самых опасных для футболистов. Особенно тревожно это выглядит на фоне того, что Беллингем лишь недавно вернулся после предыдущих травм и начал набирать игровой ритм.

Ближайшие обследования должны определить, насколько серьезным является состояние одного из лидеров Реала и не угрожает ли ему новая длительная пауза.