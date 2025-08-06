6 августа в Ницце (Франция) состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26 между французской Ниццей и португальской Бенфикой. Команда из Лиссабона одержала уверенную выездную победу со счетом 2:0.

Украинский вратарь Бенфики получил место в стартовом составе команды и отыграл весь матч на ноль.

В первом тайме португальцы имели несколько моментов, в частности после штрафного удара Ричарда Риоса и удара Павлидиса с игровой позиции, однако голкипер Ниццы держал оборону.

Счёт был открыт на 53-й минуте. Фредрик Эуршнес получил мяч на правом фланге от Амара Дедича и прострелил в вратарскую площадку, где Франьо Иванович остался без опеки и в падении переиграл голкипера — 0:1.

В конце матча, на 88-й минуте, Флорентину из-за пределов штрафной нанес сильный удар в левый нижний угол ворот. Закрытый своими игроками, вратарь не успел среагировать — 0:2.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Португалии. Бенфика будет фаворитом на выход в раунд плей-офф.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Ницца (Ницца, Франция) – Бенфика (Лиссабон, Португалия) – 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88