6 августа в Познани состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором местный Лех принимал сербскую Црвену Звезду. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Сербы открыли счет уже на 9-й минуте — отличился Раде Крунич после передачи Шерифа Ндиайе. На 34-й минуте Лех отыгрался — Микаэль Исхак забил после ассиста Жоау Моутинью.

Тем не менее, во втором тайме Црвена Звезда снова вышла вперед — Крунич оформил дубль на 53-й минуте. А финальную точку в матче поставил Бруну Дуарте, забив третий гол гостей на 73-й минуте.

Ответный матч состоится во вторник, 12 августа, в Белграде (Сербия). Победитель противостояния получит место в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и встретится с победителем пары Пафос (Кипр) - Динамо (Украина).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Лех (Познань, Польша) – Црвена Звезда (Белград, Сербия) – 1:3

Голы: Исхак, 34 — Крунич, 9, 53, Дуарте, 73