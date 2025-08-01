Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал победу своей команды над Спортингом со счетом 1:0, которая принесла трофей Суперкубка Португалии. Наставник подчеркнул важность этого успеха и выразил удовлетворение игрой своих подопечных, подчеркнув дисциплину и настрой команды в ключевом матче.

«Первый тайм был равным — мы владели мячом, но в некоторые моменты могли бы лучше строить атаки, быть немного ближе друг к другу. Это также результат недостатка тренировок, недостатка времени на работу с игроками.

Считаю, что во втором тайме мы очень сильно вошли в игру, мы поговорили в перерыве, изменили расположение, чтобы быть ближе к мячу, чтобы иметь более длительные периоды контроля. И когда я смотрю на этот матч, то чувствую, что мы справедливые победители.

Мы выиграли этот титул, а теперь должны уже смотреть на матч квалификации Лиги чемпионов. Эта команда, игроки, клуб — мы хотим играть в Лиге чемпионов», – заявил Лаже.