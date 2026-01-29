Павел Василенко

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Приз получил футболист Бенфики Андреас Шельдеруп, который забил два мяча в ворота Реала и помог команде выйти в плей-офф турнира.

В топ-3 лучших игроков тура вошли вингер Челси Жоау Педро и полузащитник Байера Малик Тильман.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин, забивший в ворота Реала, не попал в число лучших.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью финишировала на 24 месте, набрав девять очков в восьми матчах.

24-летний Трубин в футболке Бенфики пропустил 26 мячей и 17 раз сыграл на «ноль» в 33 матчах. В отчётной игре забил первый гол в текущем сезоне.

В стыковых матчах Лиги чемпионов «орлы» сыграют против Интера или Реала.