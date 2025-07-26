Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть Бенфику в трансферное окно, сообщает Glorioso 1904.

По данным источника, к 23-летнему стражу ворот проявляют интерес сразу несколько топ-клубов Европы. В самой Бенфике готовы попрощаться с Трубиным и уже начали поиск его замены. Планируется, что средства, полученные от продажи украинца, пойдут на подписание нового голкипера.

Трубин перешел в Бенфику летом 2023 года из донецкого Шахтера за 10 миллионов евро. По условиям сделки, украинский клуб получит 40% от чистой прибыли с следующего трансфера.

В прошлом сезоне Анатолий сыграл 51 матч за лиссабонскую команду во всех турнирах, пропустив 54 мяча и оформив 21 сухую игру.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов купить Трубина за 55 миллионов фунтов.