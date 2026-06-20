Александр Сукманский

На стадионе BBVA состоится исторический поединок между сборными Туниса и Японии. Именно эта встреча станет 1000-м матчем в истории чемпионатов мира по футболу.

Для сборной Туниса этот матч имеет особое значение, так как поражение может серьезно усложнить шансы команды на выход в плей-офф.

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его с тем, что любит настоящий фанат: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Свой выступление на турнире тунисцы начали с разгромного поражения от Швеции со счетом 1:5. Это стало крупнейшей неудачей команды в истории выступлений на чемпионатах мира и привело к отставке главного тренера Сабри Лямуши. Новым наставником команды стал Эрве Ренар, которому поручено исправить ситуацию.

В настоящее время Тунис имеет лишь одну победу в последних восьми матчах при двух ничьих и пяти поражениях. Три последних поединка команда проиграла с общим счетом 1:11.

Япония стартовала на чемпионате мира ничьей с Нидерландами — 2:2. Команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, прервав серию из шести подряд побед.

Под руководством Хадзиме Мориясу японцы рассчитывают впервые в истории пройти стадию 1/8 финала чемпионата мира. В то же время команда не может сыграть на ноль уже в десяти подряд матчах мундиалей.

Статистика личных встреч говорит в пользу Японии. Из шести предыдущих матчей японская сборная выиграла пять, потерпев лишь одно поражение. В частности, на чемпионате мира 2002 года Япония победила Тунис со счетом 2:0.

Среди интересных статистических показателей стоит отметить, что три из пяти мячей, которые Тунис пропустил от Швеции, были забиты ударами из-за пределов штрафной площадки. Кроме того, в последних пяти официальных матчах тунисцев забивали обе команды.

У Японии шесть из семи последних голов были забиты после перерыва, а команда не играла две ничьи подряд в основное время с марта 2023 года.

Среди игроков, за которыми стоит следить, выделяются Элиас Ашури в составе Туниса и Коки Огава в составе Японии. Ашури может впервые выйти в стартовом составе на этом турнире, тогда как Огава результативно выходил на замену в двух последних матчах сборной.

Перед матчем Тунис не сообщал о новых кадровых потерях. В составе Японии из-за травмы колена не сыграет Такефуса Кубо.

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования — заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. На победителейчекає загальний призовой фонд 3 000 000 грн. Все для лета большой игры!

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Тунис — Япония так: коэффициент на победу Туниса — 7.64, на победу Японии — 1.47. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua актуальны на 22:53 20.06.2026 и могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.