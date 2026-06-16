Тренерский переворот в сборной Туниса: поражение на ЧМ-2026 стоило Лямуши работы
Кто будет спасать команду после провала?
около 4 часов назадПодписаться в
Федерация футбола Туниса официально подтвердила увольнение тренера национальной сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции со счетом 1:5. Местные СМИ сообщили об этом решении вчера, но теперь его подтвердил руководящий орган тунисского футбола.
Согласно первоначальному объявлению федерации, увольнение произошло по взаимному согласию, а эту должность займет Мондер Кебаи. Он также возглавлял команду в период 2019-2022 годов. Однако после этого заявления тунисские футбольные руководители, очевидно, изменили свое первоначальное решение и в конечном итоге объявили, что команду возглавит Эрве Ренар, который до нескольких месяцев назад тренировал Саудовскую Аравию.
Ренар дебютирует в сборной Африки против Японии 21 июня во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
«Федерация футбола Туниса объявляет о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной сборной до конца чемпионата мира 2026 года. Он вступит в должность сегодня. Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения чемпионата мира о долгосрочном сотрудничестве на основе конкретных спортивных целей», – написала пресс-служба федерации.
Лямуши вошел в историю как первый тренер, уволенный лишь после одного матча на чемпионате мира. Его назначили в январе, и он выиграл только один из пяти матчей в качестве главного тренера сборной Туниса, одержав победу над Гаити со счетом 1:0 в своем первом матче.
Лямушу критиковали за тактические ошибки команды и отсутствие видения развития, что было видно в поражениях в контрольных матчах от Австрии (0:1) и Бельгии (1:5).