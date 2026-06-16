Павел Василенко

Федерация футбола Туниса официально подтвердила увольнение тренера национальной сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции со счетом 1:5. Местные СМИ сообщили об этом решении вчера, но теперь его подтвердил руководящий орган тунисского футбола.

Согласно первоначальному объявлению федерации, увольнение произошло по взаимному согласию, а эту должность займет Мондер Кебаи. Он также возглавлял команду в период 2019-2022 годов. Однако после этого заявления тунисские футбольные руководители, очевидно, изменили свое первоначальное решение и в конечном итоге объявили, что команду возглавит Эрве Ренар, который до нескольких месяцев назад тренировал Саудовскую Аравию.

Ренар дебютирует в сборной Африки против Японии 21 июня во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Федерация футбола Туниса объявляет о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной сборной до конца чемпионата мира 2026 года. Он вступит в должность сегодня. Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения чемпионата мира о долгосрочном сотрудничестве на основе конкретных спортивных целей», – написала пресс-служба федерации.

Лямуши вошел в историю как первый тренер, уволенный лишь после одного матча на чемпионате мира. Его назначили в январе, и он выиграл только один из пяти матчей в качестве главного тренера сборной Туниса, одержав победу над Гаити со счетом 1:0 в своем первом матче.

Лямушу критиковали за тактические ошибки команды и отсутствие видения развития, что было видно в поражениях в контрольных матчах от Австрии (0:1) и Бельгии (1:5).