Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины с киевским Динамо (1:2).

«Считаю, что первые 15 минут в нашем исполнении были невероятными – я полностью доволен тем, как игроки выполняли установки, которые я дал на этот матч. Возможно, они могли выбрать на эти 15 минут лучшие бутсы и правильнее реализовать те моменты, которые у нас возникали.

Потом мы потеряли нашу здоровую сдержанность и под давлением атак соперника во втором тайме немного утратили концентрацию. В футболе так работает: когда ты позволяешь сопернику создавать моменты, то очень часто он ими пользуется. Особенно соперник такого уровня. С другой стороны, мы не сумели реализовать те возможности, которые у нас возникали.

Я чрезвычайно огорчён, однако мы должны оставить грусть позади и двигаться дальше, к следующему противостоянию. Что касается последних 15 минут матча, то у меня будет серьёзный разговор с моей командой тет-а-тет в непростом формате», – цитирует Турана клубная пресс-служба.