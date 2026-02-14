Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал, что мечтает выиграть с командой Лигу конференций.

«Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім’ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням. Я вірю, що це буде один із найбільших успіхів не лише у футболі, а й в історії спорту загалом. Нашим суперникам не доводиться чути сирени повітряної тривоги, коли вони повертаються додому виснажені, нашим гравцям – доводиться. Тому, якщо нам вдасться вибороти титул, це буде одна з найбільших перемог в історії спорту», – цитирует Турана клубная пресс-служба.