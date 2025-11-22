Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран прокомментировал выездную победу над киевской Оболонью (6:0).

«Очень хорошо, что мы сумели отличиться таким действительно важным голом в конце первого тайма игры. После красной карточки нам стало легче прессинговать благодаря численному преимуществу. Сегодня на эту игру также стояла не менее важная задача сохранить всех наших исполнителей без травм, без повреждений. Очень хорошо, что мы сумели выполнить эту цель.

Это была действительно тяжелая выездная игра, и я уверен, что было бы очень тяжело мечтать о подобном финальном счете, не зная будущего развития событий», – сказал Туран в эфире УПЛ ТВ.