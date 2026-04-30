Сергей Разумовский

Шахтер объявил стартовый состав на первый полуфинальный матч Лиги конференций против Кристал Пэлас, который состоится в Кракове. Номинально домашний для донецкой команды поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «горняков» Арда Туран определился со стартовой одиннадцатой, в которой с первых минут на поле появится 22-летний Олег Очеретько. Это одно из самых заметных кадровых решений в составе Шахтера перед важным еврокубковым противостоянием.

В свою очередь, Кристал Пэлас также опубликовал свой стартовый состав. Привлекает внимание тот факт, что звездный полузащитник английской команды Бреннан Джонсон начнет встречу на скамейке запасных.

👥 Составы команд на матч

⚒️ Шахтер: Ризник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо, Марлон Гомес, Эгиналду, Алисон Сантана, Кауан Элиас.

⚒️ Запасные: Твардовский, Ласина Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Исаке, Азаров, Грамм, Бондаренко, Назарина, Феррейра, Мейреллиш, Обa.

🦅 Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Митчелл, Канво, Лакруа, К. Ричардс, Муньос, Вортон, Камада, Пино, Матета, И. Сарр.

🦅 Запасные: Мэтьюз, Бенитес, Лерма, Джонсон, Клайн, Хьюз, Стрюнн-Ларсен, Соса, Риад, Девенни, Кардинс.

Смотрите прямую трансляцию матча Шахтер – Кристал Пэлас!